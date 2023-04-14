"Те, що накоїла Росія, не вкладається в голові. То нелюди. Тварини на таке не здатні. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не помітив, як заговорив по-закарпатськи.

Селезньов вирішив завершити кар'єру – ЗМІ назвав орієнтовну дату прощального матчу

Часто пишуть, що до 24 лютого 2022 року я належав до числа людей, які ставилися до Росії лояльно. Це умовна лояльність, бо я родом з Макіївки на Донеччині, там досі залишаються близькі мені люди. Я розумів, що діється, завжди, але ще мав ілюзії, що про щось можна домовлятися. 24 лютого 2022-го – точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає. Можу лишень сказати, що зараз щиро захоплююся тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. А цим потворам, вибачте, до х*я честі, щоб про них стільки говорити.

Коли востаннє був у Донецьку чи рідній Макіївці? На початку 2014-го, тобто до війни. Відтоді їздити не ризикую. Мене попередили, що розстріляють, якщо там зустрінуть", – сказав Селезньов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ заявили, що Євген вирішив повісити бутси на цвях. 37-річний форвард мріяв стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ, але так і не зумів побити рекорд Максима Шацьких (124 голи).

Вирішальні голи, поїздка на Росію та скандали: чим запам'ятався Селезньов за свою кар'єру