"То, что натворила Россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Нич другого нет сказать. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски.

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Часто пишут, что до 24 февраля 2022 года я принадлежал к числу людей, которые относились к России лояльно. Это условная лояльность, потому что я родом из Макеевки Донецкой области, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще имел иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим уродам, извините, до х*я чести, чтобы о них столько говорить.

Когда в последний раз был в Донецке или родной Макеевке? В начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят", – сказал Селезнев в комментарии Sport.ua.

Напомним, недавно СМИ заявили, что Евгений решил повесить бутсы на гвоздь. 37-летний форвард мечтал стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, но так и не сумел побить рекорд Максима Шацких (124 гола).

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