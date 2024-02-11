"Мене не здивувало ставлення наших гравців, адже я бачу їх на тренуваннях щодня. Нам не вистачає кількох сильних гравців (кількох у стартовому складі). Але, зрештою, гравцям потрібні можливості та шанси, щоб оцінити їх. Сьогодні ми можемо оцінити їх і усвідомлювати, наскільки вони сильні.

Подвійний рекорд у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 0:6

Ми хочемо вчитися, хочемо стати кращими. Після гри з Ліверпулем потрібно було показати, що ми маємо можливість повторити цей рівень чи стати кращими. З такими думками ми тренувалися протягом тижня.

Я справді щасливий за Райса. Знаю, що для нього це був емоційний день, бо Деклан дуже любить Вест Хем. Але йому треба було зосередитися на завданні і на тому, що він мав зробити. Стандартні положення були одними з таких, тому що коли на полі є певні гравці, він є більшою загрозою за межами штрафного, ніж усередині. Було дуже приємно побачити клас публіки, яка надала йому той прийом, на який він заслуговує", – цитує Артету FootballLondon.

Арсенал забив 6 у лондонському дербі – Сака, Райс, Едегор і обидва центрбеки шаленіли результативними діями в матчі АПЛ