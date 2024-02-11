"Мене не здивувало": Артета розкрив секрет нищівної перемоги Арсенала над Вест Хемом з рахунком 6:0
Головний тренер Арсенала Мікель Артета після матчу проти Вест Хема (6:0) спробував пояснити, звідки у його гравців з'явилося бажання забивати так багато голів.
"Мене не здивувало ставлення наших гравців, адже я бачу їх на тренуваннях щодня. Нам не вистачає кількох сильних гравців (кількох у стартовому складі). Але, зрештою, гравцям потрібні можливості та шанси, щоб оцінити їх. Сьогодні ми можемо оцінити їх і усвідомлювати, наскільки вони сильні.
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Ми хочемо вчитися, хочемо стати кращими. Після гри з Ліверпулем потрібно було показати, що ми маємо можливість повторити цей рівень чи стати кращими. З такими думками ми тренувалися протягом тижня.
Я справді щасливий за Райса. Знаю, що для нього це був емоційний день, бо Деклан дуже любить Вест Хем. Але йому треба було зосередитися на завданні і на тому, що він мав зробити. Стандартні положення були одними з таких, тому що коли на полі є певні гравці, він є більшою загрозою за межами штрафного, ніж усередині. Було дуже приємно побачити клас публіки, яка надала йому той прийом, на який він заслуговує", – цитує Артету FootballLondon.
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