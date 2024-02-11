"Меня не удивило отношение наших игроков, ведь я вижу их на тренировках каждый день. Нам не хватает нескольких сильных игроков (нескольких в стартовом составе). Но, в конце концов, игрокам нужны возможности и шансы, чтобы оценить их. Сегодня мы можем оценить их и осознать, насколько они сильны.

Двойной рекорд в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 0:6

Мы хотим учиться, хотим стать лучшими. После игры с Ливерпулем нужно было показать, что мы имеем возможность повторить этот уровень или стать лучше. С такими мыслями мы тренировались в течение недели.

Я действительно счастлив за Райса. Знаю, что для него это был эмоциональный день, потому что Деклан очень любит Вест Хэм. Но ему надо было сосредоточиться на задании и на том, что он должен был сделать. Стандартные положения были одними из таких, потому что когда на поле есть определенные игроки, он является большей угрозой за пределами штрафной, чем внутри. Было очень приятно увидеть класс публики, которая оказала ему тот прием, на который он заслуживает", – цитирует Артету FootballLondon.

Арсенал забил 6 в лондонском дерби – Сака, Райс, Эдегор и оба центрбека неистовствовали результативными действиями в матче АПЛ