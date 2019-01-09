"Мене кинуло в холодний піт, почало ковбасити", – Шацьких пригадав першу зустріч з Лобановським

Екс-форвард Динамо Максим Шацьких, який зараз працює у тренерському штабі "біло-синіх", поділився враженнями від першої зустрічі з Валерієм Лобановським.

"Чи пам'ятаю першу зустріч з Лобановським? Не просто пам'ятаю. Вона у мене досі стоїть перед очима. Коли я вперше прилетів до Києва, відразу з аеропорту ми вирушили на зустріч з Лобановським.

Наша розмова тривала сім хвилин. Як зараз пам'ятаю: відчиняються двері і я відразу бачу білу потилицю Валерія Васильовича. Говорили з ним один на один. Йшлося суто про тактику, про те, де я себе бачу в команді, в якому амплуа, які функції виконуватиму.

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Враження від розмови? Насамперед мене пробив холодний піт. Я розумів, з ким зараз говорю, знав величезний авторитет цієї великої людини. Тому коли тільки побачив ту білу потилицю, мене відразу почало пристойно так "ковбасити".

Боявся потім, вгадав я чи ні з тою чи іншою відповіддю. У будь-якому випадку, я говорив так, як дійсно думав. Але потім переживав щодо того, наскільки правильними були мої відповіді. Час, на щастя, показав, що, як то кажуть, я свій хлопець. (Посміхається). Думаю я правильно і в тому ж напрямку, якого дотримувався Валерій Васильович.

Основне якість Лобановського полягає в тому, що він – дуже сильний психолог. Бувало, сам знаєш, що зіграв сьогодні просто жахливо. І настільки в душі кепсько, що не хочеться навіть йти на теорію, де буде відбуватися розбір цього матчу – приблизно уявляєш, що почуєш про себе і свою гру. А Лобановський міг так все закрутити, що я, виявляється, був чи не одним з найкращих в цій грі! Він дуже точно розумів, коли потрібно підбадьорити людину, а коли натиснути на нього. Але в будь-якому випадку, він ніколи не "знищував" людину. Натомість міг окрилити своєю підтримкою так, що ти потім на тренування виходив з подвійною енергією", – підсумував Шацьких для Dynamo.kiev.ua.

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