Ребров: Лобановський готував не тільки команди, а й гравців, як підтвердження – три "Золотих м'яча"

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав відтинок кар'єри футболіста під керівництвом Валерія Лобановського.

"Кожен день роботи під керівництвом Лобановського – це була нова школа. На першому місці у нас завжди була дисципліна – на полі, в роздягальні, в побуті. Тренер вмів знайти правильні слова, міг пожартувати. У нього виходило не тільки заряджати команду, але й розряджати її (посміхається). Команда була тим самим єдиним механізмом і живим організмом. Але був у мене і не дуже приємний, як мені тоді здавалося, випадок.

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Я довгий час лежав у інфекційній лікарні, перехворів важким захворюванням. Два тижні з ліжка не вставав! Приїжджаю на базу, а Валерій Лобановський, переконавшись в тому, що я добре себе почуваю, каже: "Ти не біг Купера". Думав, він жартує, але коли до мене підійшов Олексій Михайличенко і сказав: "Поїхали на стадіон Динамо" – зрозумів, що все дуже серйозно. Добре, що із завданням впорався. Ми тоді разом з Андрієм Шевченком цей норматив здавали. Дощ ллє як з відра, а ми з Шевою біжимо такі щасливі (посміхається).

Звичайно, я був незадоволений. Засмутився. Не розумів, як таке можливо і навіщо це потрібно. Хоча ні слова не сказав тренеру. Але коли через три тижні команда стартувала в Лізі чемпіонів, і ми почали забивати голи, моя думка, звичайно ж, змінилася відразу. Щоб набрати форму, потрібно було щось робити. Але це, безумовно, було дуже жорстко (посміхається).

Функціональна готовність завжди стояла у тренера на першому місці. Валерій Лобановський вмів готувати не тільки команди, а й окремих гравців. Як підтвердження – три "Золотих м'яча", які побачила наша країна. Тому я завжди з теплотою і вдячністю згадую цього тренера. Дякую йому за все", – цитує Реброва Команда№1.

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