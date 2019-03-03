toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

"Мене і так достатньо ображають", – Гаттузо дотепно пояснив, чому не зареєструвався в Instagram

18:13 97 Читать на русском
"Мене і так достатньо ображають", – Гаттузо дотепно пояснив, чому не зареєструвався в Instagram
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо стурбований відсутністю балансу у грі його команди.

"Останні два тижні ми перебуваємо не в найкращій формі, але наші позиції досі міцні. Потрібно, щоб гравці, вболівальники і ЗМІ не випереджали події, оскільки якість гри у Мілана слабка.

Мілан переміг Сассуоло та вийшов на третє місце: 26 тур Серії А, матчі суботи

Ми просто добре обороняємося, і все. При цьому трохи хаотично діємо при володінні м'ячем. Не хочу говорити про втому. Хочу зрозуміти, чому останнім часом ми недостатньо гострі в атаці.

Завести аккаунт в Instagram? Мене додастатньо ображають навіть без соціальних мереж. В моєму розумінні, єдині кнопки на телефоні: зелена – щоб відповісти, і червона – щоб покласти слухавку", – цитує Гаттузо прес-служба Мілана.

Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"

Теги
Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу
    Україна — 15:525434 Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу
29
хв
Реал Сосьєдад
19:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук