"Мене і так достатньо ображають", – Гаттузо дотепно пояснив, чому не зареєструвався в Instagram

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо стурбований відсутністю балансу у грі його команди.

"Останні два тижні ми перебуваємо не в найкращій формі, але наші позиції досі міцні. Потрібно, щоб гравці, вболівальники і ЗМІ не випереджали події, оскільки якість гри у Мілана слабка.

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Ми просто добре обороняємося, і все. При цьому трохи хаотично діємо при володінні м'ячем. Не хочу говорити про втому. Хочу зрозуміти, чому останнім часом ми недостатньо гострі в атаці.

Завести аккаунт в Instagram? Мене додастатньо ображають навіть без соціальних мереж. В моєму розумінні, єдині кнопки на телефоні: зелена – щоб відповісти, і червона – щоб покласти слухавку", – цитує Гаттузо прес-служба Мілана.

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