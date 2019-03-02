Парма та Емполі розписали результативну нічию: 26 тур Серії А, матчі суботи

В рамках 26 туру Серії А Парма і Емполі не змогли виявити сильнішого.

Чемпіонат Італії 2018/19, 26 тур

Емполі – Парма – 3:3

Голи: Делль'Орко, 19, Капуто, 59, (пен), Сільвестре, 90+1 – Жервінью, 13, Рігоні, 45+1, Алвеш, 82

Мілан – Сассуоло – початок матчу о 19:00

Неймовірно результативну нічию розіграли між собою Парма та Емполі. Пармезанці відкрили рахунок завдяки голу Жервінью, але Делль'Орко дуже швидко вирівняв становище. Рігоні ще до перерви зумів знову вивести Парму вперед, однак по перерві Капуто з пенальті зрівняв рахунок. Ближче до кінця матчу Алвеш знову вивів Парму вперед, але Емполі знову врятувався, цього разу Сільвестре став автором забитого голу.

Емполі набрав 22 очки та розташувався поруч із зоною вильоту, Парма з 30 пунктами залишилась на 12 позиції.