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"Меня и так достаточно оскорбляют", – Гаттузо остроумно объяснил, почему не зарегистрировался в Instagram

18:15 18 Читати українською
"Меня и так достаточно оскорбляют", – Гаттузо остроумно объяснил, почему не зарегистрировался в Instagram
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо обеспокоен отсутствием баланса в игре его команды.

"Последние две недели мы находимся не в лучшей форме, но наши позиции еще крепкие. Нужно, чтобы игроки, болельщики и СМИ не опережали события, поскольку качество игры у Милана слабое.

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Мы просто хорошо обороняемся, и все. При этом немного хаотично действуем при владении мячом. Не хочу говорить об этом. Хочу понять, почему в последнее время мы недостаточно остры в атаке.

Завести аккаунт в Instagram? Меня додастатньо оскорбляют даже без социальных сетей. В моем понимании, единственные кнопки на телефоне: зеленая – чтобы ответить, и красная – чтобы положить трубку", – цитирует Гаттузо пресс-служба Милана.

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Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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