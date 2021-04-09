"Я не взяв найближчий м'яч, бо в той момент думав зовсім про інше... На щастя, мені вдалося зберегти витримку.

Болбой нахабно жбурнув м'яч в груди захиснику Роми – російський суддя добив гравця

Я розумію, як важко дивитися на суперника, який відверто тягне час. Мене б і самого це розлютило. Не можу сказати, що я поважаю цього хлопця, але я його розумію", – наводить слова Калафйорі Football Italia.

Нагадаємо, у кінцівці зустрічі захисник Роми хитрував для збереження перемоги, за що отримав від болбоя потужний удар м'ячем у груди.

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