Ліга Європи 2020/21. 1/4 фіналу, перші матчі

Аякс – Рома – 1:2

Голи: Классен, 39 – Пеллегріні, 57, Ібаньєс, 87

Нереалізований пенальті: Тадіч, 53

Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Рашфорд, 31, Фернандеш, 89 (пен)

Динамо Загреб – Вільяреал – 0:1

Гол: Морено, 44 (пен)

Пара Аякс – Рома за іменами вважалася центральним протистоянням 1/4 фіналу. Фаворитом називали амстердамців, в яких повний порядок у чемпіонаті – впевнене перше місце в Ередивізі проти сьомої позиції Роми у Серії А. Саме Ліга Європи є чи не останнім шансом "вовків" на кваліфікацію в ЛЧ та останньою можливістю Паулу Фонсеки втриматися на своїй посаді. Цікаво, що Рома залишилася єдиною італійською командою, яка продовжує виступи в єврокубках.

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Ще в першому таймі Фонсека вимушено змінив Спінаццолу через травму, після чого його команда пропустила. Жахлива помилка в захисті Роми призвела до того, що Тадіч та Классен вийшли на захисника з голкіпером і відмінно розібралися в ситуації. Серб вивів Классена практично на порожні ворота, а той без проблем відправив м'яч у сітку. Цей гол став єдиним до перерви. В дебюті другого тайму амстердамці заробили пенальті (Ібаньєс сфолив проти Тадіча), який бездарно виконав сам серб. Капітан пробив по центру воріт, але Пау Лопес був готовий до цього і відбив м'яч.

Цей момент перевернув гру, адже майже одразу Рома зрівняла рахунок. Лоренцо Пеллегріні пробив зі штрафного, а третій голкіпер Аякса К'єл Схерпен зіграв дуже невдало – від його рук м'яч опинився у сітці. Пропущений гол знітив команду тен Хага, яка під завісу гри пропустила вдруге. Роджер Ібаньєс розстріляв ворота після розіграшу кутового. 1:2 – Рома демонструє характер, але Аякс сам віддав перемогу.

Гранада, яка вже спричинила фурор у поточній Лізі Європи, приймала Манчестер Юнайтед. Манкуніанці створювали куди більше моментів і закономірно вийшли вперед на 31-й хвилині. Віктор Лінделеф у стилі Тоні Крооса довгим пасом вивів Рашфорда на ударну позицію, а Маркус свій шанс реалізував, несильно, але точно пробивши в нижній кут. Гранада відреагувала на пропущений гол і мала кілька шансів ще до перерви. В одному з епізодів ворота Де Хеа врятувала стійка, але гол Рашфорда став єдиним в першому таймі. До слова, ще до перерви Мактомінай і Шоу отримали жовті картки та пропустять матч-відповідь.

У другому таймі господарі додали, але забити у відповідь так і не змогли. Натомість "червоні дияволи" на останніх хвилинах подвоїли свою перевагу завдяки голу Фернандеша з пенальті. 0:2 – відмінний результат перед домашнім матчем.

Вільяреал після успіху в протистоянні з київським Динамо волею жеребу змушений був грати проти однойменної команди із Загреба. Хорвати в 1/8 фіналу сенсаційно пройшли Тоттенхем після поразки 0:2 на виїзді в першому матчі. В середині першого тайму Динамо забило після швидкої контратаки, але VAR скасував взяття воріт через офсайд. Перед перервою відзначилися і гості – Теофіль-Катрен зіграв рукою у власному штрафному, а Жерар Морено реалізував 11-метровий. Цей гол виявився останнім у зустрічі – "субмарина" везе додому перемогу.

Матчі-відповіді чвертьфіналів будуть зіграні за тиждень, 15 квітня. Першу півфінальну пару сформують переможці дуелей Аякс – Рома / Гранада – МЮ, а другого фіналіста визначать Динамо Загреб – Вільяреал / Арсенал – Славія Прага.

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