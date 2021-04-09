Матч 1/4 Ліги Європи Аякс – Рома подарував чергову серію батлів між футболістами та хлопчаками, які подають м'ячі.

Захисник римлян Ріккардо Калафйорі відчув гнів болбоя під завісу зустрічі, коли рахунок був 2:1 на користь "вовків".

Камбек Фонсеки у відеоогляді матчу Аякс – Рома – 1:2

Гравець Роми безтурботно йшов виконувати аут, аж раптом хлопчина зі всієї сили вгатив йому м'ячем в груди. Калафйорі підійшов до свого кривдника, щось йому сказав, але до фізичної розправи не дійшло. Тим не менш, російський арбітр Сергій Карасьов покарав 18-річного футболіста жовтою карткою.

Додамо, що болбої далеко не вперше виходять на провідні ролі. Достатньо згадати хлопця, який розлютив Едена Азара, або юного асистента з півфіналу ЛЧ Ліверпуль – Барселона (4:0).

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