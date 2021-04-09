"Я не взял ближайший мяч, потому что в тот момент думал совсем о другом... К счастью, мне удалось сохранить выдержку.

Болбой нагло бросил мяч в грудь защитнику Ромы – российский судья добил игрока

Я понимаю, как трудно смотреть на соперника, который откровенно тянет время. Меня бы и самого это разозлило. Не могу сказать, что я уважаю этого парня, но я его понимаю", – приводит слова Калафьори Football Italia.

Напомним, в концовке встречи защитник Ромы хитрил для сохранения победы, за что получил от болбоя мощный удар мячом в грудь.

Лига Европы, 1/4 финала: Аякс отдал победу Роме, Ман Юнайтед разобрался с Гранадой, Вильярреал снова одолел Динамо