"Меня бы и самого это разозлило": игрок Ромы признался, почему получил удар от болбоя
Защитник Ромы Риккардо Калафьори понимает агрессию болбоя в концовке матча против Аякса (2:1).
"Я не взял ближайший мяч, потому что в тот момент думал совсем о другом... К счастью, мне удалось сохранить выдержку.
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Я понимаю, как трудно смотреть на соперника, который откровенно тянет время. Меня бы и самого это разозлило. Не могу сказать, что я уважаю этого парня, но я его понимаю", – приводит слова Калафьори Football Italia.
Напомним, в концовке встречи защитник Ромы хитрил для сохранения победы, за что получил от болбоя мощный удар мячом в грудь.
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