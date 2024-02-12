"Я бачив деякі ігри Руха, але мені хотілось подивитись, як команда виглядає наживо, поспілкуватись з хлопцями та тренерами, переглянути матчі. Мені подобається ставлення гравців львів'ян до справи та те, як з ними працює тренерський штаб.

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Я поспілкувався з Віталієм Пономарьовим та сказав, що коли його підопічні приїжджають грати за молодіжну збірну, то подобається те, як вони поводять себе на тренуваннях, сприймають інформацію, демонструють свої якості. Важливо, що клуб працює з молоддю і це дуже цінно для тренерів збірних.

У Руха багато талановитих гравців і крім футболістів, які вже виступали за молодіжну збірну у цьому сезоні, ми переглядали й інших хлопців. Багато гравців з цього клубу є у розширеному списку для можливого виклику у молодіжну збірну України, йдеться про футболістів 2004-2005 років народження. Ми слідкуємо також і за гравцями 2007 року. Є велика ймовірність, що хтось з цих хлопців отримає виклик у молодіжку.

Стиль це звісно важливо, але не найголовніше, що дає тренерський штаб Пономарьова своїм гравцям. Зокрема, він прищеплює футболістам дисципліну і вони правильно ставляться до справи. Йдеться про пунктуальність, ввічливість у спілкуванні, професійна поведінка – це демонстрація хороших людських якостей і для мене це дуже важливо. В кожному клубі тренер намагається прищепити власний ігровий стиль, тоді як у збірній звертається увага на базові навички гравців і це основа для роботи з ними.

Для мене важливо було приїхати у розташування Руха. Це дуже добре, коли є можливість комунікувати з клубами та тренерами і краще розуміти її – це та частина роботи, яка мені подобається. Дуже помітно прогрес гравців, особливо протягом останніх півроку", – цитує Мельгосу офіційний сайт Руха.

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