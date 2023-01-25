Левіатан через курйоз став найбільш обговорюваним клубом Мексики за останню добу.

Перед поєдинком третього за силою дивізіону чемпіонату команда зіштовхнулась із проблемою – її базу разом з формою та усім інвентарем обікрали. Довелось швидко шукати рішення.

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Представники Левіатана вирішили у найближчому магазині придбати форму Інтера зі змією, хоч на їхньому традиційному екіпіруванні намальований дракон. Так колектив і вийшов на матч проти Кафеталерос, заклеївши назву спонсора. Дуель завершилась поразкою 0:2.

Навіть якби мексиканці перемогли, їм би зарахували технічну поразку, адже форма не була зареєстрована у федерації. Також їм загрожує штраф.

Звична форма Левіатана:

Гравці клубу на матчі проти Кафеталерос: