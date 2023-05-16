Селая та Атлетіко Морелія зустрічались у півфінальному матчі-відповіді плей-офф Ліги де Еспансьйон. Після першої дуелі рахунок був нічийний (1:1).

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У другому поєдинку до 90+1 хвилини було все – емоції, 2 червоні та 3 голи. Після цього час було ще яскравіше. Селая намагалась відігратись і усім складом пішла на кутовий. Розіграш стандарту завершився невдало. Голкіпер суперника зловив сферу і одразу ж пробив по чужих воротах. Розкішний удар Мартінеса завершився голом.

Щоправда, дуель на цьому не завершилась. Ще 3 гравці отримали прямі червоні, адже грубо з'ясовували між собою стосунки. Атлетіко Морелія зрештою вийшов у фінал плей-офф, де зіграє з Тапатіо.

#NoTeLoPierdas



¡GLAZ de @C_A_Morelia!



¡De Portería A Portería!



Santiago Ramírez aprovechó que el arquero de los Toros fue a rematar y con este despeje anotó el 1-3 definitivo en el Miguel Alemán.



Global 2-4#Semifinales Vuelta #Clausura2023 pic.twitter.com/YlvRBb7Rhh — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) May 15, 2023

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