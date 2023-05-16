Сантьяго Рамирес, вратарь клуба Атлетико Морелия, вписал свое имя в протокол поединка благодаря шикарному удару.

Селая и Атлетико Морелия встречались в полуфинальном ответном матче плей-офф Лиги де Эспансьон. После первой дуэли счет был ничейный (1:1).

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Во втором поединке до 90+1 минуты было все – эмоции, 2 красных и 3 гола. После этого время было еще ярче. Селая пыталась отыграться и всем составом пошла на угловой. Розыгрыш стандарта завершился неудачно. Голкипер соперника поймал сферу и сразу же пробил по чужим воротам. Роскошный удар Мартинеса завершился голом.

Правда, дуэль на этом не завершилась. Еще 3 игрока получили прямые красные, ведь грубо выясняли отношения. Атлетико Морелия вышел в финал плей-офф, где сыграет с Тапатио.

#NoTeLoPierdas



¡GLAZ de @C_A_Morelia!



¡De Portería A Portería!



Santiago Ramírez aprovechó que el arquero de los Toros fue a rematar y con este despeje anotó el 1-3 definitivo en el Miguel Alemán.



Global 2-4#Semifinales Vuelta #Clausura2023 pic.twitter.com/YlvRBb7Rhh — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) May 15, 2023

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