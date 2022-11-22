Збірні Мексики та Польщі зустрічаються у першому турі групи C чемпіонату світу-2022. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч групи C Мексика – Польща стартує о 18:00 за київським часом. Поєдинок проходить у столиці Катару – місті Доха на стадіоні 974. У першому матчі квартету Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, яка з трьома очками очолює турнірну таблицю.

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Пряма трансляція поєдинку – на Суспільне і MEGOGO. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Мексика – Польща

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Чавес, Еррера, Альварес – Вега, Мартін, Лосано.

Польща: Щенсни – Берешиньскі, Глік, Ківіор – Кеш, С. Шиманскі, Крихов'як, Камінскі, Залевскі – Зєліньскі, Левандовскі.