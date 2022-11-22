Сборные Мексики и Польши встречаются в первом туре группы C чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч группы C Мексика – Польша стартует в 18.00 по киевскому времени. Поединок проходит в столице Катара – городе Доха на стадионе 974. В первом матче квартета Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии, которая с тремя очками возглавляет турнирную таблицу.

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Прямая трансляция поединка – на Суспільне и MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Мексика – Польша

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Чавес, Эррера, Альварес – Вега, Мартин, Лосано

Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Кивиор – Кеш, С. Шимански, Крыховяк, Камински, Залевски – Зелиньски, Левандовски.