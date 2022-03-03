Відтепер мешканці країни-агресора не зможуть користуватися медіасервісом і знають, кому за це подякувати.

Режим Путіна продовжує падати у все більшу ізоляцію від суспільства. Компанія MEGOGO, яка є офіційним транслятором Ліги чемпіонів і низки топ-чемпіонатів на території України, покинула російський ринок. Про це повідомив Володимир Боровик – засновник і СЕO компанії.

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"Офіційно підтверджую, що MEGOGO, як розробник програмно-апаратного комплексу, припинив співробітництво з компанією, що надавала послуги під брендом MEGOGO в Росії. Наразі медіасервіс там не працює", – йдеться у заяві на сторінці MEGOGO у Facebook.

Нагадаємо, раніше російський футбол зазнав безпрецедентних санкцій після початку війни в Україні. У режиму Путіна забрали фінал ЛЧ, тамтешні клуби і збірні виключили з усіх міжнародних змагань, а іноземні гравці та тренери масово їдуть з країни, яка вбиває мирних людей.

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