Теперь жители страны-агрессора не смогут пользоваться медиасервисом и знают, кого за это поблагодарить.

Режим Путина продолжает падать во все большую изоляцию от общества. Компания MEGOGO, являющаяся официальным транслятором Лиги чемпионов и ряда топ-чемпионатов на территории Украины, покинула российский рынок. Об этом сообщил Владимир Боровик – учредитель и CEO компании.

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"Официально подтверждаю, что MEGOGO как разработчик программно-аппаратного комплекса прекратил сотрудничество с компанией, предоставлявшей услуги под брендом MEGOGO в России. В настоящее время медиасервис там не работает", – говорится в заявлении на странице MEGOGO в Facebook.

Напомним, ранее российский футбол получил беспрецедентные санкции после начала войны в Украине. У режима Путина забрали финал ЛЧ, тамошние клубы и сборные исключили из всех международных соревнований, а иностранные игроки и тренеры массово уезжают из страны, убивающей мирных людей.

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