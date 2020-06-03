Мбокані змарнував можливість грати за Ліверпуль перед Динамо – "червоні" забрали лише екс-легіонера Шахтаря

Конголезець Дьємерсі Мбокані не приховує, що мав серйозні пропозиції, коли його продавав Стандард у 2010 році.

"Це зовсім не через те, що я не мав хороших варіантів. Тільки я зробив неправильний вибір. Я обрав найгірший з них – Монако (пробув там 6 місяців) замість підписання контракту з Ліверпулем у 2010 році.

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Мені просто потрібно було підписати контракт з англійцями. Запитайте Люсьєна Онофріо, агента, який співпрацював зі Стандардом. Мілан Йовановіч зробив це. Ліверпуль тоді не був таким як зараз, але все ж", – наводить слова Мбокані Footmercato.

Після Стандарда у конголезця були провали з Монако і Вольфсбургом, але форвард зміг повернутися на свій рівень у Андерлехті, звідки його у 2013 році придбало Динамо за 10 млн євро. Йовановіч у Ліверпулі також не закріпився – всього 10 матчів. До Стандарда серб виступав у Войводині, Локомотиві М та донецькому Шахтарі (сезон 2003/04).

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