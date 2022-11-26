Франція обіграла Данію в рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Данія в цій новині на "Футбол 24".

Франція класно почала гру, створивши кілька гострих моментів. Удар Варана головою заблокував захисник, а з пострілом Рабйо після навісу Дембеле впорався Шмейхель. У першій половині забити так і не вдалось, а в другому таймі Мбаппе відкрив рахунок у зустрічі, класно провівши комбінацію з Тео Ернандесом.

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Втім, радість французів тривала недовго. Андерсен головою скинув на Крістенсена після подачі кутового, а захисник Барселони зрівняв рахунок. Перемогу ж вирвав Мбаппе, який з близької відстані замкнув навіс Грізманна.