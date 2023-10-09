Парижане в восьмом туре имели непростой выезд в Бретань. Тамошний Ренн имеет привычку отбирать очки у столичного клуба. Впрочем, на этот раз это не удалось сделать. Витинья, Хакими и Коло Муани забили по голу, а команда Женезио сумела ответить лишь на один.

Мбаппе в тени нового героя ПСЖ, Гаттузо впервые выиграл с Марселем, 6 голов в матче Лиона: Лига 1

А для Килиана Мбаппе встреча стала кошмаром из-за его неудачных попыток забить. Только в конце матча у француза было три классных момента. На 85 минуте Хакими разогнал контратаку. Килиан все правильно сделал, обыграв защитников и Стива Манданда, но в очередной раз пробил выше ворот. Впервые с 2021 года Мбаппе не может забить в четырех матчах подряд.