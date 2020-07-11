Мбаппе зазнав глузувань на тренуванні ПСЖ через витівку Неймара

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе постраждав від дій Неймара на тренуванні паризького клубу.

Тренування ПСЖ запам'яталось ефектним знущанням Неймара із Мбаппе. Відповідне відео з'явилося на інстаграм-сторінці 433.

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Парижани займались в квадратах, і в центрі опинився Кіліан. Неймар точним пасом в один дотик прокинув м'яча поміж ніг Мбаппе, що спричинило бурхливу реакцію всіх гравців.

Нагадаємо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції (Лігу 1 завершили через пандемію коронавірусу) та продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, де зустрінеться з Аталантою Маліновського.

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