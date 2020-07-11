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Мбаппе зазнав глузувань на тренуванні ПСЖ через витівку Неймара

15:48 - Читать на русском
Мбаппе зазнав глузувань на тренуванні ПСЖ через витівку Неймара
Верратті, Неймар та Мбаппе / фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе постраждав від дій Неймара на тренуванні паризького клубу.

Тренування ПСЖ запам'яталось ефектним знущанням Неймара із Мбаппе. Відповідне відео з'явилося на інстаграм-сторінці 433.

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Парижани займались в квадратах, і в центрі опинився Кіліан. Неймар точним пасом в один дотик прокинув м'яча поміж ніг Мбаппе, що спричинило бурхливу реакцію всіх гравців.

Нагадаємо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції (Лігу 1 завершили через пандемію коронавірусу) та продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, де зустрінеться з Аталантою Маліновського.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі

Tag a friend you always nutmeg @psg

Допис, поширений 433 (@433)

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Теги
Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Відеоновини Кіліан Кіліан Мбаппе
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