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Мбаппе подвергся насмешкам на тренировке ПСЖ из-за выходки Неймара

15:51 - Читати українською
Мбаппе подвергся насмешкам на тренировке ПСЖ из-за выходки Неймара
Верратти, Неймар и Мбаппе / фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пострадал от действий Неймара на тренировке парижского клуба.

Тренировка ПСЖ запомнилось эффектным издевательством Неймара с Мбаппе. Соответствующее видео появилось на Инстаграм странице 433.

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Парижане занимались в квадратах, и в центре оказался Килиан. Неймар точным пасом в одно касание пробросил мяч между ног Мбаппе, что повлекло бурную реакцию всех игроков.

Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции (Лигу 1 завершили из-за пандемии коронавируса) и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где встретится с Аталантой Малиновского.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

Tag a friend you always nutmeg @psg

Допис, поширений 433 (@433)

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Теги
Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Видеоновости Килиан Килиан Мбаппе
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