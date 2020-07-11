Мбаппе подвергся насмешкам на тренировке ПСЖ из-за выходки Неймара

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пострадал от действий Неймара на тренировке парижского клуба.

Тренировка ПСЖ запомнилось эффектным издевательством Неймара с Мбаппе. Соответствующее видео появилось на Инстаграм странице 433.

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Парижане занимались в квадратах, и в центре оказался Килиан. Неймар точным пасом в одно касание пробросил мяч между ног Мбаппе, что повлекло бурную реакцию всех игроков.

Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции (Лигу 1 завершили из-за пандемии коронавируса) и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где встретится с Аталантой Малиновского.

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