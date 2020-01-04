Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 – онлайн-трансляція

Сьогодні, 10 липня 2020 року, штаб-квартира УЄФА в Ньйоні приймає жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20. Команди дізнаються шлях фіналу.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів стартує о 13:00 за Києвом. У прямому ефірі його покаже канал "Футбол 1". Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24".

УЄФА офіційно затвердив місця проведення матчів 1/8 фіналу ЛЧ

Хто бере участь у жеребкуванні?

Чотири команди вже вийшли в чвертьфінал

Аталанта

РБ Лейпциг

ПСЖ

Атлетіко

Ще чотири команди визначаться за підсумками матчів 1/8 фіналу

Челсі – Баварія

Наполі – Барселона

Реал – Манчестер Сіті

Ліон – Ювентус

Процедура жеребкування ЛЧ

УЄФА проведе три жеребкування: чвертьфіналу, півфіналу (для чвертьфінальних пар) і фіналу, щоб визначити номінальних господарів фінального матчу.

Сіяних і несіяних немає, команди з однієї асоціації можуть зустрітися один з одним. Про можливі обмеження УЄФА оголосить перед стартом жербкування.

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 відбудуться в серпні у форматі турніру за принципом плей-офф, який прийме Лісабон. У всіх раундах команди зіграють по одному матчу. Ігри пройдуть на стадіонах Ештадіу ду Бенфіка (тут також відбудеться фінал) і Жозе Алваладе (домашня арена Спортінга).

Коли відбудуться вирішальні матчі Ліги Європи 2019/20

7-8 серпня: матчі-відповіді 1/8 фіналу

12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)

18-19 серпня: півфінали (Лісабон)

23 серпня: фінал (Лісабон)

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