Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 – онлайн-трансляція

Сьогодні, 10 липня 2020 року, штаб-квартира УЄФА в Ньйоні приймає жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20. Команди дізнаються шлях фіналу.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів стартує о 13:00 за Києвом. У прямому ефірі його покаже канал "Футбол 1". Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24".
УЄФА офіційно затвердив місця проведення матчів 1/8 фіналу ЛЧ
Хто бере участь у жеребкуванні?
Чотири команди вже вийшли в чвертьфінал
Аталанта
РБ Лейпциг
ПСЖ
Атлетіко
Ще чотири команди визначаться за підсумками матчів 1/8 фіналу
Челсі – Баварія
Наполі – Барселона
Реал – Манчестер Сіті
Ліон – Ювентус
Процедура жеребкування ЛЧ
УЄФА проведе три жеребкування: чвертьфіналу, півфіналу (для чвертьфінальних пар) і фіналу, щоб визначити номінальних господарів фінального матчу.
Сіяних і несіяних немає, команди з однієї асоціації можуть зустрітися один з одним. Про можливі обмеження УЄФА оголосить перед стартом жербкування.
Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 відбудуться в серпні у форматі турніру за принципом плей-офф, який прийме Лісабон. У всіх раундах команди зіграють по одному матчу. Ігри пройдуть на стадіонах Ештадіу ду Бенфіка (тут також відбудеться фінал) і Жозе Алваладе (домашня арена Спортінга).
Коли відбудуться вирішальні матчі Ліги Європи 2019/20
7-8 серпня: матчі-відповіді 1/8 фіналу
12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)
18-19 серпня: півфінали (Лісабон)
23 серпня: фінал (Лісабон)
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