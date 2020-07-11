Аталанта – ПСЖ: Маліновський оцінив шанси бергамасків на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Із ПСЖ буде важко. Мені не хотілося на цій стадії зустрічатися з Манчестер Сіті, тому що ми з ними грали в групі.

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Чвертьфінал буде складатися з одного матчу. Буде важко, але шанси є. Будемо намагатися пройти якомога далі в цьому турнірі", – поділився Маліновський в коментарі Футбол News.

Зазначимо, що замість традиційного двоматчевого протистояння команди проведуть лише один поєдинок на нейтральному полі. Чвертьфінали Ліги чемпіонів мають відбутись з 12 по 15 серпня.

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