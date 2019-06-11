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Мбаппе забив 100-й м'яч у кар'єрі – йому лише 20 років

23:01 384 Читать на русском
Мбаппе забив 100-й м'яч у кар'єрі – йому лише 20 років
Кіліан Мбаппе / AFP

Юний форвард Парі Сен-Жермен і збірної Франції Кіліан Мбаппе в матчі проти збірної Андорри забив ювілейний для себе гол.

 

М'яч у ворота збірної Андорри на старті поєдинку відбору до Євро-2020 став 100-м у кар'єрі для 20-річного нападника, повідомляє Opta Sports.

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Мбаппе забив 87 голів на клубному рівні та ще 13 – у футболці збірної Франції. Для цього форварду Парі Сен-Жермен вистачило всього 186 матчів. На професіональному рівні він дебютував у грудні 2015 року.

До слова, зараз у матчі Андорра – Франція триває другий тайм. Рахунок – 0:3 на користь "триколірних".

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Теги
Євро-2020 ПСЖ ПСЖ Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Андорра - Франція
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