Мбаппе забил 100-й мяч в карьере – ему всего 20 лет

Юный форвард Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против сборной Андорры забил юбилейный для себя гол.

Мяч в ворота сборной Андорры на старте поединка отбора к Евро-2020 стал 100-м в карьере для 20-летнего нападающего, сообщает Opta Sports.

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Мбаппе забил 87 голов на клубном уровне и еще 13 – в футболке сборной Франции. Для этого форварду ПСЖ хватило всего 186 матчей. На профессиональном уровне он дебютировал в декабре 2015 года.

К слову, сейчас в матче Андорра – Франция идет второй тайм. Счет – 0:3 в пользу "трехцветных".