toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Мбаппе забил 100-й мяч в карьере – ему всего 20 лет

23:01 47 Читати українською
Мбаппе забил 100-й мяч в карьере – ему всего 20 лет
Килиан Мбаппе / AFP

Юный форвард Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против сборной Андорры забил юбилейный для себя гол.

 

Мяч в ворота сборной Андорры на старте поединка отбора к Евро-2020 стал 100-м в карьере для 20-летнего нападающего, сообщает Opta Sports.

Цыганков – лучший бомбардир квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет: украинец обогнал Мбаппе

Мбаппе забил 87 голов на клубном уровне и еще 13 – в футболке сборной Франции. Для этого форварду ПСЖ хватило всего 186 матчей. На профессиональном уровне он дебютировал в декабре 2015 года.

К слову, сейчас в матче Андорра – Франция идет второй тайм. Счет – 0:3 в пользу "трехцветных".

blog_ava
Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
3643
Теги
Евро-2020 ПСЖ ПСЖ Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Андорра - Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
44
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук