Циганков – найкращий бомбардир кваліфікації Євро-2020 серед гравців віком до 23-х років: українець обігнав Мбаппе

Півзахисник збірної України Віктор Циганков очолює список бомбардирів кваліфікації Євро-2020 серед гравців віком до 23-х років.

Портал Scouted Football підрахував кількість голів у кваліфікації Євро-2020, які забили гравці 1997 року народження і пізніше.

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Очолює список півзахисник збірної України Віктор Циганков, який в трьох матчах відбору забив три голи, відзначившись у голом воротах Люксембурга і дублем у матчі проти Сербії.

Відзначимо, що українець обігнав таких зіркових талантів, як Кіліан Мбаппе і Мойзе Кін, на рахунку яких по 2 забиті голи.

Нагадаємо, збірна України сьогодні зустрінеться у матчі проти Люксембурга. Початок гри о 21:45.

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