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Мбаппе вилетів на 3-4 тижні та може пропустити старт Ліги чемпіонів, – Le Parisien

13:25 94 Читать на русском
Мбаппе вилетів на 3-4 тижні та може пропустити старт Ліги чемпіонів, – Le Parisien
Кіліан Мбаппе / Indeksonline

Травма, отримана форвардом Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе в матчі проти Тулузи, виявилася доволі серйозною.

 

Молодий нападник парижан не допоможе команді в найближчих матчах, стверджує Le Parisien.

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Мбаппе напередодні покинув поле на 66-й хвилині через ушкодження. У момент заміни він тримався за задню поверхню стегна. За інформацією видання, у Мбаппе розрив стегнового м'яза.

Відновлення 20-річного форварда може зайняти 3-4 тижні. Це означає, що Кіліан Мбаппе ризикує пропустити не лише кілька турів французької Ліги 1, а й поєдинки кваліфікації до Євро-2020 у складі збірної Франції та стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

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Теги
Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Головне Франція ПСЖ - Тулуза
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