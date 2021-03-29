Кілька останніх місяців 22-річний форвард провів у роздумах, зважуючи за і проти того, щоб допомогти Франції U-23 виграти медаль на перенесених ОІ, які пройдуть в Японії з 21 липня по 7 серпня. Зрештою, Мбаппе вирішив пропустити турнір, повідомляє AS з посиланням на Le Parisien.

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Кіліан знайшов щонайменше дві вагомих причини не їхати у Токіо. Перша – це накопичена втома після затяжного сезону, який завершиться аж після Євро-2020 (фінал запланований на 11 липня). Мбаппе усвідомлює, що йому потрібно відпочити перед стартом нової кампанії.

Інша причина полягає в тому, що французу потрібен час, щоб зробити остаточний вибір щодо свого майбутнього. До та під час чемпіонату Європи Мбаппе не хоче відволікатися на це питання. Якщо він вирішить перебратися в інший клуб, то це відбудеться лише після завершення континентальної першості.

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