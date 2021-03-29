Несколько последних месяцев 22-летний форвард провел в размышлениях, взвешивая за и против того, чтобы помочь Франции U-23 выиграть медаль на перенесенных ОИ, которые пройдут в Японии с 21 июля по 7 августа. В конце концов, Мбаппе решил пропустить турнир, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

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Килиан нашел не менее двух весомых причин не ехать в Токио. Первая – это накопившееся усталость после затяжного сезона, который завершится только после Евро-2020 (финал запланирован на 11 июля). Мбаппе осознает, что ему нужно отдохнуть перед стартом новой кампании.

Другая причина заключается в том, что французу нужно время, чтобы сделать окончательный выбор относительно своего будущего. До и во время чемпионата Европы Мбаппе не хочет отвлекаться на этот вопрос. Если он решит перебраться в другой клуб, то это произойдет только после завершения континентального первенства.

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