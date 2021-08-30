Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе все ще може змінити клуб до кінця літа. Реал готовий підвищити ставки.

Королівський клуб здійснить іще одну спробу перевезти Кіліана Мбаппе на Сантьягу Бернабеу вже в цьому сезоні, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Реал задля підписання Мбаппе вдався до послуг фахівця зі "складних" трансферів

За його інформацією, Реал готує ще одну, покращену, пропозицію для ПСЖ. Водночас Мадрид уже узгодив із 22-річним французом особисті умови – контракт до літа 2027 року із зарплатнею у 35 млн євро.

Також зазначається, що ПСЖ визначився з сумою, яку хоче заробити на цьому трансфері. Парижан нібито влаштують 215 млн євро, або ж 180 млн + футболіст "вершкових".

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Раніше повідомлялося, що Реал уже пропонував 170 млн євро відразу і ще 10 млн бонусами. Однак ПСЖ відмовився продавати 22-річного форварда і ризикує втратити його наступного літа безкоштовно. Чинний контракт Мбаппе діє до кінця нинішнього сезону.