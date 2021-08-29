Форвард хоче перейти в Реал і дуже незадоволений, що боси парижан чинять спротив цьому трансферу, повідомляє Sky Sports.

Реал задля підписання Мбаппе вдався до послуг фахівця зі "складних" трансферів

За інформацією джерела, футболіст вважає, що ПСЖ утримує його в команді проти його бажання. Крім того, клуб не виконує власну обіцянку. Керівництво нібито дало слово відпустити Мбаппе, якщо поверне витрачені на його трансфер кошти – 180 млн євро.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Раніше повідомлялося, що Реал вже пропонував такі гроші – 170 млн відразу і ще 10 млн бонусами. Однак ПСЖ відмовився продавати 22-річного форварда і ризикує втратити його наступного літа безкоштовно. Чинний контракт Мбаппе діє до кінця нинішнього сезону.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця