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Мбаппе назвав свого фаворита у боротьбі за "Золотий м'яч-2019"

17:27 560 Читать на русском
Мбаппе назвав свого фаворита у боротьбі за "Золотий м'яч-2019"
Кіліан Мбаппе / Фото France Football

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що при врученні "Золотого м'яча" найголовніше – це стабільність.

"Мессі вигравав "Золотий м'яч" п'ять разів у своїй кар'єрі (2009, 2010, 2011, 2012 і 2015). Хто повинен виграти "Золотий м'яч"? Мессі. Індивідуально він був найкращим в цьому році", – цитує Мбаппе France Football.

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Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками цього року стане відомий 2-го грудня. Церемонія нагородження відбудеться у Парижі.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії форвард Барселони Ліонель Мессі провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліонель Мессі Ліонель Мессі Золотий м'яч
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