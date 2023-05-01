"Вершкові" вже кілька років намагаються залучити до своєї команди французького нападника. Двічі Мбаппе відмовляв Реалу, але Флорентіно Перес розмірковує над тим, щоб зробити ще одну спробу.

Мбаппе забив один з найкурйозніших голів року – воротар суперника подарував м'яч зірці ПСЖ

Як повідомляє Mundo Deportivo, президент мадридського клубу хотів би оформити трансфер до завершення реконструкції Сантьяго Бернабеу. Планувалось, що стадіон відкриють наприкінці 2022 року, але через вторгнення Росії в Україну дату довелося відкласти до початку сезону 2023/24. Президент Реала не уявляє собі відкриття Сантьяго Бернабеу без зіркового трансферу. Флорентіно Перес хоче, щоб Мбаппе був присутнім на презентації нової домівки "вершкових" як гравець команди.

В Мадриді розуміють, що укласти угоду буде важко, особливо, якщо Мессі покине ПСЖ. Катарські власники зроблять все можливе, що залишити Мбаппе. Але Пересу подобається, що француз чинить опір і відкрито висловлюється, якщо не згоден з політикою ПСЖ. До того ж останні невдачі парижан можуть підштовхнути нападника покинути клуб, бо він все ще мріє виграти Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ розраховано до 2024 року. Наразі невідомо, чи розпочинав перемовини паризький клуб щодо нової угоди.

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