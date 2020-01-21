Мбаппе назвал футбольных кумиров детства

Форвард французского ПСЖ и лучший игрок Франции 2019 года Килиан Мбаппе рассказал, на кого равнялся в детстве на футбольном поле.

"У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребенок и француз, твой кумир – Зидан. Мне нравился и Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы, чья манера игры пришлась мне по вкусу", – цитирует Мбаппе издание Mundo Deportivo.

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Напомним, Мбаппе является воспитанником Монако. В августе 2017 года он перешел за 35 млн евро в ПСЖ на правах аренды, а летом 2018 года был выкуплен чемпионом Франции за 145 млн евро.

В текущем сезоне он провел за свою команду во всех турнирах 22 матча, в которых сумел отличиться 21 раз и отдал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 200 млн евро.

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