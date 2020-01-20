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Неймар зголоднів під час матчу Кубка Франції – Мбаппе врятував зіркового одноклубника

13:08 1010 Читать на русском
Неймар зголоднів під час матчу Кубка Франції – Мбаппе врятував зіркового одноклубника
Неймар та Кіліан Мбаппе / Фото з відкритих джерел

Курйозний епізод трапився під час матчу матчу 1/16 фіналу Кубка Франції Лор'ян – ПСЖ (0:1).

Нападники ПСЖ Неймар та Кіліан Мбаппе провели кубковий матч на лаві запасних і розважали себе як могли.

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Фотокореспонденти впіймали момент, на якому Мбаппе вирішив підкріпитись. Молодий француз довів, що він не жадібний і запропонував Неймару приєднатись до "трапези". Бразилець не відмовився, а світлини вийшли дуже милими.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка Франції парижани зустрінуться з представником третьго дивізіону По.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар футбольні курйози Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Кубок Франції
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