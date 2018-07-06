Мбаппе: Наше нове завдання – фінал ЧС-2018

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився емоціями після перемоги своєї національної команди над Уругваєм (2:0) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Тренер дав чіткі вказівки, ми їх виконали та вийшли до півфіналу. Тепер у нас нове завдання – вийти в фінал. Ми перемогли завдяки всій команді. І, звісно ж, нашому капітану. Це людина, яка нас підтримує, він дуже важлива частина нашої команди.

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Ми можемо як добре атакувати, так і захищатися. Наша сила в тому, що ми б'ємося до кінця. Сподіваюсь, нам вдасться вийти в фінал. Розумію, що в нас не дуже вірили, це природно. Але в мене та всієї команди дуже великі амбіції щодо перемоги на чемпіонаті світу.

Тиск відчуваю щодня, незалежно від турніру. Усе так само, як і під час інших матчів. Головне для мене – налагодити взаємини з партнерами по команді. А тиск є завжди", – наводить слова Мбаппе Sport24.

Нагадаємо, що французи двічі забили збірній Уругваю. Голами в складі "триколірних" відзначилися Рафаель Варан і Антуан Грізманн.