Мбаппе: Наше новое задание – финал ЧМ-2018

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы своей национальной команды над Уругваем (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Тренер дал четкие указания, мы их выполнили и вышли в полуфинал. Теперь у нас новая задача – выйти в финал. Мы победили благодаря всей команде. И, конечно же, нашему капитану. Это человек, который нас поддерживает, он очень важная часть нашей команды.

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Мы можем как хорошо атаковать, так и защищаться. Наша сила в том, что мы бьемся до конца. Надеюсь, нам удастся выйти в финал. Понимаю, что в нас не очень верили, это естественно. Но у меня и всей команды очень большие амбиции относительно победы на чемпионате мира.

Давление чувствую каждый день, независимо от турнира. Все так же, как и во время других матчей. Главное для меня – наладить взаимоотношения с партнерами по команде. А давление есть всегда", – приводит слова Мбаппе Sport24.

Напомним, что французы дважды забили сборной Уругвая. Голами в составе "трехцветных" отличились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.