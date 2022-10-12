Завершився перший ігровий день 4-го туру Ліги чемпіонів. Пропонуємо переглянути усі голи.

Сенсацією завершився виїзд Ювентуса в Ізраїль. За Маккабі Хайфу чудовим дублем відзначився Ацілі. ПСЖ та Бенфіка розійшлись бойовим миром вдруге поспіль, а Мбаппе став найкращим бомбардиром парижан в ЛЧ (31 гол).

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна

Шахтар втратив перемогу над Реалом. Зубков головою вдруге поспіль забив Луніну, але на останніх секундах Рюдігер зрівняв ситуацію на табло. Перемогу РБ Лейпциг над Селтіком подарували влучні постріли Вернера та Форсберга.

Челсі вдруге поспіль здолав Мілан: Жоржінью реалізував пенальті, Обамеянг завершив чудову комбінацію. У паралельному матчі Динамо Загреб та Зальцбург розійшлись миром.

Севілья та Борусія Дортмунд теж розписали бойову нічию 1:1. Четвертий гол у 4 поєдинку до свого активу записав Беллінгем. А от Манчестер Сіті не зумів переграти Копенгаген, граючи більшу частину матчу у меншості.