Жиру отличился в воротах Польши в рамках 1/8 финала ЧМ-2022. Этот гол стал 52-м для него в сборной Франции и позволил побить рекорд Тьерри Анри.

Жиру – о побитии рекорда Анри: "Сбылась моя детская мечта"

Оливье стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Партнеры поздравили его особенной футболкой с номером 52 и овациями с затяжными аплодисментами.

Жиру выступает за сборную с 2011 года. Для рекорда ему понадобилось 117 матчей. Форвард выиграл с Францией чемпионат мира-2018.