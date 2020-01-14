Мазяр може очолити іноземний клуб

Екс-тренер Львова Володимир Мазяр може спробувати себе у новому чемпіонаті.

Український тренер Володимир Мазяр найближчим часом може знову приступити до роботи, повідомляє видання Footboom. 42-річний фахівець близький до того, аби очолити один з іноземних клубів.

Латвійська Єлгава попрощалась з двома українцями

Предментий інтерес до українця виявляють клуби з сусідніх чемпіонатів – Польщі та Білорусі. До слова, Мазяр свого часу вже працював за кордоном – у сезоні 2017/18 він очолював казахський Акжайик.

Нагадаємо, останнім клубом фахівця був Львів, який він покинув 31 жовтня 2019 року через незадовільні результати команди. Окрім вищеназваної команди Мазяр встиг потренувати кам’янську Сталь, Верес, Рух, Полісся та Гірняк-Спорт.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко