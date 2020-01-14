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Мазяр може очолити іноземний клуб

14 січня 18:20 1562 Читать на русском
Мазяр може очолити іноземний клуб
Володимир Мазяр / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Львова Володимир Мазяр може спробувати себе у новому чемпіонаті.

Український тренер Володимир Мазяр найближчим часом може знову приступити до роботи, повідомляє видання Footboom. 42-річний фахівець близький до того, аби очолити один з іноземних клубів.

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Предментий інтерес до українця виявляють клуби з сусідніх чемпіонатів – Польщі та Білорусі. До слова, Мазяр свого часу вже працював за кордоном – у сезоні 2017/18 він очолював казахський Акжайик.

Нагадаємо, останнім клубом фахівця був Львів, який він покинув 31 жовтня 2019 року через незадовільні результати команди. Окрім вищеназваної команди Мазяр встиг потренувати кам’янську Сталь, Верес, Рух, Полісся та Гірняк-Спорт.

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Теги
Польща Білорусь Акжайик Акжайик Володимир Мазяр Володимир Мазяр
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