Латвійська Єлгава попрощалась з двома українцями

Жертвами революції у латвійському клубі стали одразу два наших співвітчизники.

Українські легіонери Станіслав Микицей та Максим Марусич, що грали у складі Єлгави, більше не виступатимуть за латвійську команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці домовились про припинення терміну угоди і отримали статус вільних агентів. Розрив стосунків із 30-річним захисником Микицеєм та 26-річним форвардом Марусичем пов’язаний зі зміною політики клубу: відтепер Єлгава робитиме ставку на виховання власної молоді. Очікується, що найближчим часом клуб покине близько десяти виконавців.

Цікаво, що обидва українці встигли пограти за Єлгаву лише півроку, перейшовши у команду влітку 2019 року: Микицей – з Олександрії, а Марусич – зі стану суперника Єлгави по чемпіонату Латвії (РФШ).

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