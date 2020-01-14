Мазяр может возглавить иностранный клуб

Экс-тренер Львова Владимир Мазяр может попробовать себя в новом чемпионате.

Украинский тренер Владимир Мазяр в ближайшее время может снова приступить к работе, сообщает издание Footboom. 42-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить один из иностранных клубов.

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Предментий интерес к украинцу проявляют клубы из соседних чемпионатов – Польши и Беларуси. К слову, Мазяр свое время уже работал за границей – в сезоне 2017/18 он возглавлял казахский Акжайык.

Напомним, последним клубом специалиста был Львов, который он покинул 31 октября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Кроме вышеназванной команды Мазяр успел потренировать каменскую Сталь, Верес, Рух, Полесье и Горняк-Спорт.

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