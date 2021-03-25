Збірна Швейцарії не залишила шансів на перемогу Болгарії. Дивіться відео найцікавіших моментів та огляд матчу на "Футбол 24".

Збірна Швейцарії знищила Болгарію в дебюті зустрічі. Протягом 7 і 13 хвилин підопічні Петковіча тричі розписались у воротах суперника. Спершу головою забив Емболо, за кілька миттєвостей перевагу подвоїв Сеферовіч, а поставив крапку у 6-хвилинному перформансі Цубер, скориставшись помилкою кіпера.

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По перерві Болгарія зуміла відквитати один м'яч, перехопивши ініціативу. Щоправда, це все, на що спромоглись господарі. У підсумку нещодавні кривдники збірної України очолили групу С і з нетерпінням очікують результату зустрічі за участі головного фаворита – Італії.