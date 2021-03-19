Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглянув скаргу УАФ на рішення УЄФА про зарахування збірній України технічної поразки у матчі Ліги націй проти Швейцарії, який повинен був відбутися 17 листопада 2020 року.

CAS підтвердив технічну поразку команді Андрія Шевченка у поєдинку 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна, інформує офіційний сайт установи. Таким чином, апеляцію УАФ відхилили, а рішення УЄФА залишили чинним. Цікаво, що неофіційна інформація про відмову в задоволенні скарги Української асоціації футболу з'явилася ще 2 березня.

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Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Збірна України була готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями. Але УЄФА запропонував зібрати на наступний день нову команду з футболістів, які не контактували з інфікованими – УАФ заявила, що це неможливо. У підсумку, 25 листопада УЄФА зарахував технічну поразку "синьо-жовтим". Українська сторона подала апеляцію в CAS з проханням скасувати вказане рішення УЄФА та розглянути варіанти із перенесенням матчу або визначення переможця поєдинку шляхом жеребкування.

Зауважимо, саме від рішення Спортивного арбітражного суду залежало місце збірної України в наступному розіграші Ліги націй. Відповідно, "синьо-жовті" опуститилися в дивізіон B, посівши останнє місце в групі. Наступний розіграш Ліги націй команда Андрія Шевченка проведе в другому за силою дивізіоні.

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