ЧС-2022, кваліфікація, 1-й тур

Група С

Болгарія – Швейцарія – 1:3

Голи: Десподов, 46 – Емболо, 7, Сеферовіч, 10, Цубер, 13

Група F

Ізраїль – Данія – 0:2

Голи: Брейтвейт, 13, Вінд, 67

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Швейцарці, окрилені рішенням CAS щодо матчу ЛН проти України, де команді Шевченка несправедливо присудили технічну поразку, легко розібрались зі Болгарією. Вже на 13-ту хвилину матчу гості тричі відзначились у воротах болгар. Одразу після перерви господарі відквитали один м'яч і перехопили ініціативу, але на більше гравців Болгарії не вистачило. Швейцарці очолили групу С, і тепер очікують на матч головного фаворита групи – Італії.

Данія на виїзді без особливих проблем здолала національну команду Ізраїля. Захищати кольори господарів вийшли одразу два представники УПЛ захисник Зорі Джоель Абу Ханна та хавбек Шахтаря Манор Соломон, але їхню команду це не врятувало. Варто відзначити, що один з голів забив нападник Барселони Мартін Брейтвейт, технічно перегравши голкіпера. Данії пророкують непогані шанси на перемогу у групі, головними конкурентами скандинавів називають австрійців.

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